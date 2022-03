Sort røg i Nyborg: Brand er slukket - en person er kørt på skadestuen

Ifølge Fyns Politi er en person kommet til skade i forbindelse med branden hos Koppers, der leverer olie- og tjæreprodukter til industrien.

Den tilskadekomne er blevet kørt til behandling på skadestuen, lyder det.

Branden medførte tyk, sort røg over dele af havnen og Nyborg, og Fyns Politi opfordrer borgere i området til at søge læge, hvis man efterfølgende oplever symptomer i luftvejene på grund af røgen, som især bevægede sig ind over lystbådehavnen, Vesterhavnen og Fiskerihavnen i Nyborg.

Fyns Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen.