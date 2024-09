Specialdesignet lastbil skal lokke unge piger til "mandejob"

Transportbranchens roadshow rullede tirsdag ind på parkeringspladsen ved 10. klasse på Nyborg Gymnasiums for at give eleverne en unik chance for at lære mere om mulighederne bag rattet.

Formålet er at inspirere flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Og det gælder ikke kun de unge mænd. For selvom antallet af unge kvinder, der søger ind på vejgodstransportuddannelsen, er i stigning, så kan transportbranchen godt bruge flere.

Ifølge branchens prognoser kommer der til at mangle op mod 2.500 chauffører inden for få år. Derfor sætter de nu alt ind for at få flere unge til at vælge et job i transportbranchen - heriblandt unge kvinder.