Stigende børnetal: Vil bygge helt ny daginstitution og idrætshal

Samtidig vil partiet også bygge en helt ny idrætshal til erstatning for Skovparkhallen, som ifølge borgmesteren er så nedslidt, at den enten skal renoveres eller erstattes med en helt ny hal.

- Omkostningerne ved at renovere i forhold til det resultat, vi så ender op med, hænger simpelthen ikke sammen. Derfor vil vi bygge en helt ny hal med moderne faciliteter, siger Nyborg-borgmesteren.

Venstres plan er, at en ny bygning skal kunne rumme både institutionen og moderne hal-faciliteter. Samtidig er det ønsket, at den skal ligge nær skov og natur.

- Vi vil undersøge, om de to ting kan kobles, så vi kan udnytte området med skov, strand og vand. Det kan være med til at understøtte tiltrækningskraften med gode faciliteter. Der bliver bygget en masse i området, så der sker en fornyelse, og vi har også et område mere ved siden af, hvor der er stor interesse for at bygge. Vi vil jo gerne tiltrække nye borgere og meget gerne børnefamilier, siger Kenneth Muhs.

Lukkede skole i området

Det er ikke mere end ti år siden, kommunen besluttede at lukke Skovparkskolen, og med stigende børnetal, der skal retfærdiggøre en ny daginstitution, kan man umiddelbart stille spørgsmålstegn ved det vise i beslutningen om at lukke områdets skole.

- Det var en stor diskussion dengang og en beslutning, som Venstre ikke var en del af. Men det er jo historie nu.