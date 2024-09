Stine fik beskeden, alle forældre frygter - nu lever hun af hyldest til sin søn

Livslang sorg at miste

I 2023 blev der født 11.035 spædbørn i Region Syddanmark. Af dem var 40 dødfødte.

For den lille andel forældre, som mister deres børn, er fremtiden fuldstændig uoverskuelig, fortæller Julie Hildebrandt-Hæsum Bende, sekretariatschef i Landsforeningen Mistet Barn.

- Uanset hvornår man har mistet, er man jo blevet forældre i det øjeblik, man bærer et barn i maven, fordi man forestiller sig livet som forældre.

Forældrene står pludselig i en kæmpe livskrise og skal forholde sig til den enorme, livslange sorg, det er at miste et barn. Og her kan det ifølge Julie Hildebrandt-Hæsum Bende føles så godt som umuligt at komme videre.

Men én særlig ting har vist sig at kunne hjælpe. Og helt uden at vide det, begyndte Stine Anker Elnegaard instinktivt på netop det.