Større end forventet: Så mange så Tour de France i Nyborg

Hvis der den 2. juli føltes en smule trængt i Nyborg, giver det rigtig god mening.

Det var nemlig dagen for den østfynske bys værtskab for afslutningen på anden etape af Tour de France.

Nu viser en ny evalueringsrapport, at der var lige knap 100.000 mennesker i Nyborg for at se Tour de France – altså knap seks gange så mange som de 17.500, der til dagligt bor der.

- Tour de France var en fantastisk folkefest. Vi kan være særligt stolte over, hvordan hele byen rejste sig og sammen skabte en helt uforglemmelig oplevelse og et helt særligt fællesskab. Jeg er sikker på, at det er noget, vi alle sammen kan tage med os fremadrettet, siger projektchef for Tour de France i Nyborg, Tue Kempf, i en pressemeddelelse.

Rapporten er udarbejdet af Geelmuyden Kiese, Epinion, Infomedia, Visit Denmark og Teleselskabet 3, og viser blandt andet, at cirka 10.000 af tilskuerne i Nyborg var udlændinge.

I alt har der været cirka 757.000 turister til Tour de France i Danmark, hvilket er knap 150.000 færre end de 900.000, VisitDenmark forventede ville komme.

I Nyborg er historien dog en anden.

Her havde man kun sørget for toiletfaciliteter til cirka 70.000, da det var den mængde tilskuere, man forventede. Her blev tallet altså knap 42 procent større end det forventede.

Godt vejr gav penge tilovers

Nyborg Kommune ville gerne vise sig som en gul by, og der var blandt andet flere gule monumenter i byen.

Også de lokale butikker tog den ikoniske farve til sig, og ifølge rapporten var over 90 procent af butikkerne i bymidten klædt i gul.

Men ikke nok med, at Tour de France viste sig visuelt på farven, så var der også gang i kasseapparaterne. Der blev nemlig målt et turismeforbrug – altså penge brugt af turister – på 53 millioner kroner i Nyborg i forbindelse med Tour de France, hvoraf cirka halvdelen anses som overskud.

På det kommunale budget var der afsat 15,9 millioner, hvoraf de 10 millioner var betaling for at være målby.

Af de resterende 5,9 millioner brugte man ikke det hele, og har dermed 730.000 til overs, som ellers var afsat til afholdelse af Tour de France.

- Det er meget tilfredsstillende, og har kun kunnet ladet sig gøre, fordi alle i Nyborg er gået sammen og har løftet i flok – ikke mindst de mange frivillige og vores lokale foreninger, siger borgmester Kenneth Muhs (V).

Nyborg Kommune påpeger, at det blandt andet var det gode sommervejr, der medvirkede til et mindre forbrug, da man slap for at foretage foranstaltninger mod regnvejr, der ellers var indberegnet i budgettet.

Sidder man i Nyborg med en god idé til, hvad de 730.000, der ikke gik til Tour de France, i stedet kan bruges til, så må man klappe hesten. Pengene er nemlig allerede regnet ind i budgettet for Royal Run, der kommer til Nyborg i 2023.