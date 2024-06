Stor mystik om tryk på forkert knap, da der skulle stemmes om kæmpebeløb

Med pomp og pragt blev der for nyligt holdt pressemøde foran Nyborg Slot. Pengene var fundet, anlægsloven klar. Konservative repræsenteret ved Mai Mercado, der glædede sig over, at slotsbyggeriet nu endelig kan tage næste skridt.

Men da det kom til at Folketingets Finansudvalg den 23. maj skulle vedtage selve bevillingen, stemte De Konservative hverken for eller imod. De stemte blankt.

Det var dog en fejl, fortæller Mai Mercado, der er medlem af Kulturudvalget for Konservative. Det var nemlig partifællen Rasmus Jarlov, der er finansordfører for partiet, der som medlem af Finansudvalget stemte på vegne af den konservative gruppe.



Politikerne kan stemme ved at trykke på en grøn knap for at stemme for, en rød knap for at stemme imod og en gul knap for at stemme hverken for eller imod.



- Han ( Rasmus Jarlov, red.) stemte gul ved en fejl. Simpelthen. Han vidste det simpelthen ikke. Vi er fuldstændigt for det aktstykke og ser frem til at arbejdet begynder, forsikrer Mai Mercado.