Storebæltsbroen går i sort i en time

De 254 meter høje pyloner på Storebæltsbroen går lørdag aften i sort.

Broen mellem Fyn og Sjælland har ligesom Kronborg Slot, Randers Regnskov og diverse kommuner valgt at deltage i den internationale begivenhed Earth Hour, der kort sagt går ud på at slukke lyset fra 20.30 til 21.30.

Der bliver slukket på kontakterne for at sætte fokus på, at både naturen og klimaet er under pres, fortæller Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

- Vi slukker lyset for at sætte fokus på, at vi mister vilde dyr, biodiversitet og enestående natur som aldrig før.

- Earth Hour er verdens største opråb på planetens vegne, og der er mere end nogensinde brug for, at vi står sammen og giver vores klode en stemme, siger han i en pressemeddelelse.

Det var en australsk afdeling af miljø- og klimaorganisationen, der i 2007 opfandt Earth Hour, og siden har konceptet spredt sig til resten af verden.

Sidste år blev der blandt andet slukket for lys ved operahuset i Sydney, Eiffeltårnet i Paris, Brandenburger Tor i Berlin, Colosseum i Rom og Sheikh Zayed-moskéen i Abu Dhabi.

Det er ikke selve det at slukke lyset i en time en dag om året, som er afgørende for klimaregnskabet. Det handler ifølge WWF Verdensnaturfonden om at sende et signal om den krise, natur og klima er i.

- Når kloden går i sort, viser vi, at vi forventer, at verdens beslutningstagere lytter og handler, siger Bo Øksnebjerg.

WWF Verdensnaturfonden har ingen beregninger, der viser, hvor meget strøm der de tidligere år er blevet sparet ved at slukke for lyset til begivenheden.

På mindre end 50 år er der sket en global reduktion i populationer af pattedyr, fugle, padder, krybdyr og fisk på 68 procent, viser en rapport fra 2020, som WWF Verdensnaturfonden står bag.

Og biodiversiteten er truet med hver fjerde dyre- og planteart i fare for udryddelse, oplyser organisationen.

I Danmark var der særligt i forbindelse med folketingsvalget i 2019 et stort fokus på klimaforandringer. Flere undersøgelser viste, at netop klimaet var blandt de vigtigste emner for vælgerne, og valget er siden også blevet omtalt som et klimavalg.