Storebæltsbroen lukkes igen grundet uheld

Storebæltsbroen i retning mod Fyn er igen lukket grundet et uheld. Det oplyser Sund og Bælt.

Man må påregne markant ekstra rejsetid, hvis man skal krydse broen i bil i retning mod Fyn. Hvor lang den ekstra rejsetid bliver vides endnu ikke.

Man kan med fordel køre af motorvejen og få sig et hvil, for ligeledes at gøre plads til, at lastbiler kan komme af vejen og få deres hviletid.

Regn generelt med længere rejsetid i dag, da det er en af årets store rejsedage, eftersom folkeskoleelever har fået sommerferie fra i dag.