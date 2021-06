Storebæltsbroen lukket i en time efter færdselsuheld

Politiet arbejder på stedet

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi arbejdes der på stedet.

- Der åbnes så hurtigt som muligt, forsikrer politiet, der opfordrer bilister til at vise hensyn.

Broen er åben for trafik, hvis du kommer fra Sjælland mod Fyn.

Det er torsdagens andet færdselsuheld på Storebæltsbroen. Tidligere på morgenen skete der et uheld på Højbroen, hvilket resulterede i, at broen blev delvist spærret for trafik.