TV 2 Vejret varsler vindstød af orkanstyrke på hele Fyn i nat og de tidlige morgentimer.

Grænsen for, hvornår man lukker Storebæltsbroen, er sat til 24,5 m/s, hvilket markerer begyndelsen på stormvejr.

Hos TV2 Vejret man vurderet middelvinden over Storebælt, og i 60 meters højde, hvor kørebanen befinder sig, forventes det, at middelvinden vil nå over 24,5 m/s i løbet af natten.

Lige nu vurderer TV 2 Vejret, at risikoen for lukning af Storebæltsbroen vil være størst fra klokken 2 i nat.