Storinvestor i Nyborgs bymidte: Lynfrosten-projekt er godt for bymidten

Der er blandede holdninger til, om det nye butikscenter-byggeri på den stærkt forurenede Lynfrosten-grund kommer til at dræne bymidten i Nyborg.

Det mener flere af de handlende i bymidten blandt andet på baggrund af flere Cowi-rapporter, der forudser, at op mod en fjerdedel af de handlendes omsætning vil forsvinde med det nye center som konkurrent.

Men den holdning deler en af Fyns største ejendomsinvestorer ikke.

Frederik Barfoed har de senere år investeret massivt i boliger og i forretninger i bymidten.

- Jeg mener, et bycenter vil supplere handlen i bymidten. Samlet set vil det forstærke handlen i Nyborg, der er en driftig handelsby. Han mener ikke butikkerne på Lynfrosten-grunden bliver konkurrenter. Der er ikke mange tomme butikslokaler i Nyborg, og vi oplever løbende, at der kommer nye lejere til - senest Normal og en ny sushiforretning og om kort tid også en ny Mamma's, siger Frederik Barfoed.

Han oplyser, at der er stor interesse for Nyborg som handelsby, og han mener ikke, at flere handelscentre kannibaliserer hinanden.

- Vi ser i mange større fynske byer, at der er flere forskellige handelscentre, siger Frederik Barfoed.

Husan Saada er lejer hos Barfoed i Nyborg, og han er ikke helt enig med sin udlejer.

I to år har han sammen med sin bror drevet Itech-Rep i Kongegade, og han frygter for omsætningen, når Nyborg får et stort bycenter med blandt andet en ny Elgiganten.

- Vi er ikke bange for konkurrence, men for et center, hvor der ud over en del store butikker også bliver mindre butikker, så folk bruger centret ligesom Rosengårdcentret. Vi bliver glemt herinde i bymidten, og vores omsætning bliver taget fra os, siger han.

Han så gerne, at de butikker, der kommer i centret, kun bliver butikker over 3.000 kvadratmeter og ikke 300, 500 og 700 kvadratmeter, som er sammenlignelig med butikkerne i bymidten.

- Det er fint, hvis Elgiganten bygger over 3.000 kvadratmeter. Det har vi intet imod. Det er sundt for os og dem, og vi udfordrer hinanden, siger han.

Han undrer sig derfor over, at den nye formand Rasmus Kirk Henriksen byder centret velkommen.

- Generalforsamlingen og medlemmer i handelsstandsforeningen har været enige om at sige nej til den lokalplan, der ligger for centret. Så de udtalelser må stå for formandens egen regning. Jeg forventer, at vi får en snak med bestyrelsen. Det har jeg selv bedt bestyrelsen om, siger han.