Stress og nøgenbilleder: Uro hos Nyborgs socialdemokrater

Socialdemokratiet Nyborg har siddet tungt på regeringsmagten i generationer.



Det sluttede for tre byrådsvalg siden, da partifællen Jan Reimer Christiansen løb i armene på Venstre.

Siden er det gået ned ad bakke valg efter valg.

Ved valget sidste år fik Venstre 14 mandater, Socialdemokraterne 8. Og lige nu er byrådsgruppen i krise.

På byrådsmødet tirsdag beder partiet byrådet om at forlænge borgmesterkandidat og gruppeformand Sonja Marie Jensens sygeorlov til 1. august.

Hun har været sygemeldt siden starten af februar – i første omgang efter en omgang corona.

Flere sygemeldinger

Samtidig skal byrådet tage stilling til en sygemelding fra partifællen Rameesh Sambanther i foreløbig en måned.

I byrådsgruppen peges på, at den rutinerede socialdemokrat har haft udfordringer på sit arbejde, hvor han er tillidsmand, men også på, at Rameesh Sambanther følte sig forbigået, da den ledige post for som formand for beskæftigelsesudvalget skulle fordeles for nylig.

Det førte til en voldsom meningsudveksling med blandt andre Sonja Marie Jensen.

Posten som formand for beskæftigelsesudvalget er blevet ledig efter, at socialdemokraten Jesper Nielsen trak sig, da det kom frem, at han havde efterspurgt nøgenbilleder hos 17-årige piger.

- Når der er så mange engagerede mennesker i gruppen, der gerne ser, at deres faglighed udspiller sig flere steder, er det klart, at det hurtigt kan skabe noget uenighed, siger Lone Smidt, der er fungerende gruppeformand, til TV 2 Fyn.

En af de socialdemokratiske veteraner, Martin Stenmann, har i den spegede situation tilbudt at afkorte sin barselsorlov, der oprindelige skulle løbe frem til 30. juni.

Han dukker op til byrådsmødet tirsdag og træder ind i økonomiudvalget i stedet for Claus Johanson, der afløser sygemeldte Sonja Marie Jensen.

Uden Stenmann ville det efterlade partiet med to absolutte nybegyndere i det tunge udvalg. Lone Smidt, Socialdemokratiets anden repræsentant i økonomiudvalget, er nemlig også helt ny i politk.

En anden veteran er også vendt tilbage, nemlig Vibeke Ejlertsen. Hun overtager formandsposten i beskæftigelsesudvalget – en post hun tidligere har bestridt.

Toppost i 3F

Midt i turbulensens har Per Jespersen, formand for det nyetablerede klimaudvalg, meldt sit kandidatur til posten som en af de to forbundssekretærer i 3F i København.

Ifølge fungerende gruppeformand Lone Smidt er Per Jespersen blevet spurgt, om han både kan passe byrådsarbejdet og en eventuel toppost i 3F.

- Men det har han forsikret mig, at han kan, siger Lone Smidt.

Lone Smidt erkender, at byrådsgruppen er udfordret.

- Men jeg synes, vi har fundet styrke i situationen og er rykket sammen i bussen, siger hun.

Mens uroen forsøges at tøjles blandt socialdemokraterne i Nyborg, har Fyns Politi besluttet at indlede en efterforskning af Jesper Nielsen og hans forsøg på at købe nøgenbilleder af 17-årige.