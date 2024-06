Lørdag og søndag danner Torvet i Nyborg rammerne, om det arrangørerne kalder Fyns største crossfit-konkurrence.

Det er Rise Of The Kingdom, der står bag konkurrencen i crossfit, der også går under navnet funktionel fitness.

Programmet står blandt andet på goblet squats, clean & jerk og rope climbs.

Efter pulsen igen er faldet, inviterer Nyborg Handel til afterparty med DJ i gågaderne.