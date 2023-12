Syg kultur over for sårbare familier: Rapport dumper Nyborg med et brag

- Vi må bare sige, at det vi gør som politikere, det er at vi beder om at få iværksat handlinger. Vi forventer faktisk, at vi får løst opgaverne, når vi beder forvaltningen om det. Når et byråd får sådan en afrapportering, så er det hele byrådet, der får den, og vi er alle enige om, at der skal sættes ind.

Også i 2023-rapporten vil problemerne på området blive omtalt i borgerrådgiverens rapport, erfarer TV2 Fyn.

Rådden kultur og lang sagsbehandling

BDO har især fundet bekymrende eksempler på en rå og ligegyldigheds-præget kultur blandt medarbejdere på området. Sandsynligvis affødt af dårlig ledelse og svære prioriteringer, som ledelsen ikke har taget styring på. I rapporten skriver BDO:

“Forråelsen kommer bl.a. til udtryk ved, at faglighed træder i baggrunden, sagerne italesættes negativt og manglende ansvarsfølelser over for børnene og familierne”.

Det billede bekræftes af flere kilder, som anonymt har henvendt sig til TV 2 Fyn for at fortælle om deres oplevelser med børne- og familiesager i Nyborg Kommune.

Det er klart, at vi har et stort arbejde foran os som forvaltning, med at genskabe tilliden til os fra børn, familier, politikerne, pressen og medarbejdere, siger Lone Grangaard Lorenzen

I borgerrådgiverens 2021-rapport bruges en sag som eksempel på den lange sagsbehandling, der er i Nyborg Kommune. Sagen havde på daværende tidspunkt været under behandling i syv år, og den er endnu ikke afsluttet i dag, erfarer TV 2 Fyn.

Andre sager borgerrådgiveren har brugt som eksempler er sager der har været verserende i 3-4 år. Til sammenligning er kommunens egne frister for sagsbehandling fastsat til mellem 14 dage og 12 måneder afhængig af sagens karakter.