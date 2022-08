Sygemeldt kommunaldirektør: Politikere i Nyborg tager skridt til at drøfte ansættelse

Nyborg Byråd skal om kort tid tage stilling til, om den sygemeldte kommunaldirektør Lars Svenningsen fortsat skal være ansat i Nyborg Kommune.

Det er en kendsgerning efter, at Nyborgs økonomiudvalg mandag i en pressemeddelelse meddelte, at "der skal indledes en proces med henblik på at afklare det fremtidige samarbejde med kommunaldirektør Lars Svenningsen. Det er kommunaldirektørens længerevarende sygefravær og konsekvenserne heraf, der er baggrunden for at processen nu sættes i gang", hedder det.

Processen i forhold til Lars Svenningsens er sat i værk efter, at han af to gange - senest i maj - har været sygemeldt, og dagen før, at Nyborg Byråd skal diskutere indholdet i den såkaldte Komponentrapport.

Rapporten er en undersøgelse af samarbejdsklimaet og arbejdsmiljøet i kommunen og blev sat i værk efter en famøs julefrokost, hvor vicekommunaldirektør og tekniske direktør Søren Møllegård efter gensidig aftale fratrådte på grund af upassende opførsel.