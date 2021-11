Sygeplejerske skuffet over svar fra statsministeren: - Hun svarer overhovedet ikke på mit spørgsmål

Mette Frederiksen gav følgende svar:



- Tak for det spørgsmål, og tak for at du bliver i faget og tak for din indsats. Der er problemer i vores sundhedsvæsen. Vi er selvfølgelig i tæt dialog nu med regionerne om, hvordan vi også på den kortere bane kan løse nogle af de problemer, der er.

Statsministerens svar ledte til frustration

- Hun svarede overhovedet ikke på mit spørgsmål. Sygeplejerskerne siver væk fra hospitalerne. Jeg overvejer dagligt, om jeg skal forlade faget. Jeg drømmer om lige pleje for alle. Men min tålmodighed er hver dag sat på prøve, fortæller Rikke Boje Witt.

Ingen motivation

Lige nu går intensiv sygeplejersken på arbejde uden motivation

- Jeg valgte at blive sygeplejerske, fordi jeg vil hjælpe folk. Vi føler os ikke hørt, vi bliver ignoreret. Vi er ikke motiveret til at gøre den ekstra indsats. Jeg kan mærke, at patienterne har endnu mere brug for os. Men vi bliver færre sygeplejersker.

Der er ikke meget tillid til, at Mette Frederiksen rent faktisk ændrer på sygeplejerskernes vilkår.



- Hun har tidligere lovet os mere tid til patienterne. De 1.000 sygeplejersker statsministeren har lovet os, har vi ikke fået, siger Rikke Boje Witt.

Hvis Rikke Boje Witt skal se en fremtid i sit fag, skal statsmisteren handle.



- Hun skal give os et fastholdelsestillæg på 5.000 kroner om måneden. Ellers forsvinder sygeplejerskerne.