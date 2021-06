Tidligere fynsk bykonge dømmer i Støjbergs rigsretssag

Folketinget valgte at rejse en rigsretssag mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister for en ulovlig instruks, hun gav, om at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, uden individuelle vurderinger.



Instruksen blev givet i 2016.

Inden Folketingets partier stemte om en rigsretssag, havde den såkaldte Instrukskommission gransket sagen. Sidste år udkom kommissionens delkonklusion, der fastslog, at der var "givet en klart ulovlig instruks".

Rigsretssagen begynder den 2. september. Der er sat 36 retsmøder af til sagen.

Der forventes at falde dom inden jul.

Kendes Inger Støjberg skyldig, risikerer hun at blive straffet med en bøde eller op til to års ubetinget fængsel.