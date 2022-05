Tidligere og nuværende ansatte frygter for anonymiteten i undersøgelse om "syg kultur"

I 2018 deltog Ida i en trivselsundersøgelse i Nyborg Kommune.

Hun beskrev, at hun følte sig utryg ved direktionens ledelse og sendte svarene afsted i troen om, at hendes svar var anonyme.

Kort tid efter henvendte en topchef fra kommunen sig til Ida og sagde: "Nå, der har vi hende den sure. Det må du jo have et møde med din chef om”.

- Jeg var slet ikke i tvivl om, at han (topchefen, red.) havde været inde og kigge mine svar, siger Ida.

Det er episoder som denne, der gør, at Ida i dag undlader at deltage i en stort anlagt undersøgelse, der skal afdække omfanget af krænkelser i kommunen.

- Jeg har slet ikke lyst til at deltage, for jeg har ikke tillid til det, siger Ida, der ikke længere er ansat i Nyborg Kommune.



Idas navn er opdigtet. TV 2 Fyn er bekendt med hendes sande identitet.



Bekymret for anonymitet

Undersøgelsen i Nyborg Kommune blev sat i værk tidligere på året efter kommunen i december afskedigede vicekommunaldirektør Søren Møllegaard efter krænkende adfærd samt flere mails fra en anonym whistleblower, der beskrev, at sexchikane og krænkelser har stået på i årevis i kommunen.

Undersøgelsen foretages af udviklings- og rådgivningsfirmaet Komponent og består af en spørgeskemaundersøgelse og interviews med nuværende ansatte. Valget af Komponent har tidligere været genstand for kritik, da firmaet ejes af Kommunernes Landsforening, og dermed er Nyborg Kommune medejer af Komponent.

Tidligere ansatte som Ida kan dog ikke deltage i hverken spørgeskema eller individuelle interviews, men skal i stedet sende en mail direkte til Komponent, hvis de ønsker at fortælle om deres oplevelser.

Det ærgrer Agnes, der ligesom Ida er tidligere ansat i Nyborg Kommune.

- Jeg har været igennem et stressforløb på baggrund af kulturen i Nyborg Kommune, og derfor vil jeg gerne stille mig til rådighed til et interview, siger Agnes.

Men Agnes har ikke tillid til, at anonymiteten kan fastholdes, hvis hun sender en mail med hændelserne fra sin tid i kommunen.

- Jeg tror ikke på, at de (Komponent, red.) kan opretholde den anonymitet, de lover, fordi der ligger rigtig mange fodfejl. For eksempel får jeg nogle mails, som jeg tydeligvis ikke skulle have haft, siger Agnes, der ved en fejl har modtaget flere informationsbreve fra Komponent.

Samme skepsis har Ida.

- Jeg tror ikke på, at svarene i undersøgelsen er lukket for Komponent, og specielt for os, der skal sende en mail, siger Ida.

Ligesom med Ida, så er Agnes også et opdigtet navn. TV 2 Fyn er også bekendt hendes sande identitet.

- Det får mange til at svare pænt i deres undersøgelse

Nikolaj Vind Hamdrup, der er tillidsrepræsentant og familiekonsulent i familiehuset i Nyborg Kommune, er ligeledes skeptisk over for, om anonymiteten kan opretholdes.

- Hvis man virkelig har noget på hjertet, så kan man godt skrive det i undersøgelsen, og de lover også, at det bliver i anonymiseret form. Jeg kan bare have en frygt for, at der er mange der ikke har tillid til at anonymiteten holder.

Og det er ikke første gang tillidsrepræsentanten oplever dette.

- Det er baseret på, hvordan jeg oplever mine kollegaer besvarer 3-i-1 undersøgelser (trivselsundersøgelse, red. ) og andre trivselsundersøgelser. Der er ikke rigtig tillid til, at anonymiteten er der. Det får mange til at svare pænt i deres undersøgelse, siger han.

Professor i politologisk kønsforskning ved Center for Arbejdsmarkedsforskning Carma ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet Anette Borchorst, kan godt forstå den skepsis, som tidligere og nuværende medarbejdere i kommunen måtte have.

- Når der i forvejen er et samarbejde mellem Komponent og kommunen, kan jeg godt forstå, at man som medarbejder kan være bekymret for, at det ikke bliver afdækket på en ordentlig måde, siger hun.

Afviser problemer med anonymitet

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), mener dog ikke, at der er problemer med anonymiteten.

- Det er vigtigt, at man skal deltage. Det opfordrer vi til, netop fordi vi har en ekstern virksomhed til at stå for det her. Det er vi ikke en del af i kommunen. Når man henvender sig, enten ved en whistleblowerordning eller ved at henvende sig skriftligt, så sker det fuldt anonymt, og det er også vigtigt at sige her, at det skal man gøre.



Gør det indtryk på dig, at der er flere tidligere ansatte i Nyborg Kommune, der ikke har lyst til at deltage i den her undersøgelse?

- Jeg kan kun opfordre til at deltage, fordi der er netop bygget ind, at det skal være muligt at kunne henvende sig. Derfor har vi lavet whistleblowerordning, ligesom mange, stort set alle virksomheder har. For at sikre, at vi kan få folk til at bidrage. Derfor kan jeg kun opfordre til, at man gør det.

Men gør det indtryk på dig, at de ikke vil deltage?

- Det gør da altid indtryk, men derfor er det vigtigt for mig at sige, at man har mulighed for at være anonym, at man har en whistleblowerordning, at vi samtidig også har muligheden for, at man kan henvende sig. Og vi har en ekstern virksomhed til at håndtere og sørge for, at det fastholdes i det anonyme rum.

Hvis tidligere ansatte i Nyborg Kommune ikke har lyst til at deltage i undersøgelsen, fordi de frygter for, om anonymiteten kan opretholdes, hvordan kan det så være tilbundsgående undersøgelse?

- Det er jo netop derfor, at der i undersøgelsen er bygget flere elementer ind. Det vi har interesse i, er selvfølgelig også at høre tidligere ansatte. Der er flere muligheder for at komme til orde. Det kan man ved whistleblowerordning, og ved at henvende sig skriftligt.

Komponent ønsker ikke at kommentere på en igangværende opgave.