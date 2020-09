Til kamp mod madspild: Fynsk virksomhed redder tonsvis af æbler fra private haver

- I dag er en af de helt store dage i virksomheden.

Sådan lyder det fra Jesper Dalskov-Rasmussen. Han er salgschef i Orskov Foods, der blandt andet ejer Ørbæk Mosteri på Østfyn.

Allerede fra morgenstunden har der været tæt trafik hos mosteriet i Ørbæk, hvor haveejere med trailere fulde af æbler har holdt i kø for at aflevere årets høst.

- Vi håber, at vi i dag får mellem 50 og 75 tons æbler. Omregnet til trailere svarer det til mellem 200 og 250 trailere med æbler, der kommer forbi Ørbæk. Det ville være en god dag, og så er vi kommet fantastisk godt i gang, siger Jesper Dalskov-Rasmussen.

Samarbejde med Stop Spild af Mad

For hver ti kilo æbler, der afleveres i Ørbæk, får man en liter æblemost i bytte. Sådan har det været, siden Ørbæk Mosteri blev grundlagt i 1938.

Men i år er alligevel anderledes end de foregående 82 år. Som noget nyt har Orskov Foods nemlig etableret et samarbejde med foreningen Stop Spild Af Mad og discountkæden Rema 1000.

- Samarbejdet kom i stand, fordi vi gerne vil sætte endnu mere fokus på vores haveæbler. Det handler jo i bund og grund om at stoppe madspild. De æbler, der kommer ind til os, ville jo være gået til spilde ude i haverne, siger Jesper Dalskov-Rasmussen.

- Måske kunne fuglene have fået glæde af nogle af dem, men langt de fleste ville være gået til spilde. Så ved at lave et samarbejde med Stop Spild Af Mad, bliver det et landsdækkende projekt og ikke kun et fynsk projekt, fortæller salgschefen.

Mere diversitet blandt haveæbler

Æblemosten “Årets Ævlerov” vil kunne købes i samtlige Rema 1000-butikker fra oktober i år frem til april næste år.

Rekorden for flest indsamlede æbler er fra 2018, hvor der blev indleveret 1.100 tons æbler til mosteriet i Ørbæk. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Og det er en anden type æblemost, der kommer ud af æblerne fra de private haver, forklarer Jesper Dalskov-Rasmussen.

- Der er utrolig meget diversitet i æbler fra private haver. Der er mange forskellige æblesorter i haverne, som man slet ikke ser i dag i de moderne industriplantager. I de private haver findes der gamle sorter, nye sorter, sure sorter, søde sorter. Når man blander det hele sammen, giver det en fantastisk æblemost, siger han.

De seneste ti år har Ørbæk Mosteri i alt modtaget seks millioner kilo æbler fra private haveejere. Det svarer til cirka 20.000 trailere fyldt med æbler. Det fynske mosteri tager imod alle usprøjtede haveæbler, så længe der ikke er råd i æblerne.

På facebook-siden "æblevenner" kan interesserede komme i kontakt med andre haveejere, hvis man ikke selv har mulighed for at transportere æblerne til Ørbæk.