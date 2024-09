Tjærefabrik får påbud efter udledning af giftstoffer

Miljøministeriet har den 23. august varslet stop for udledningen antracen fra Koppers i Nyborg til Nyborg Fjord. Et stof, der kan være kræftfremkaldende.

Det fremgår af et svar til byrådsmedlem Ole Tyrsted Jørgensen fra SF.

Svaret er kommet i stand efter en klage over Miljøstyrelsens miljøtilladelse til virksomheden fra SF, som ingen andre partier i Nyborg Byråd har ønsket at være afsender på.

Koppers destillerer tjæreprodukter og var tidligere en del af Tarco-koncernen, men er nu amerikansk ejet.



Sagen er opstået på baggrund af forhold om Miljøstyrelsens godkendelser til tre danske virksomheder, som DR Nyheder tidligere har afdækket.

Påbuddet træder i kraft 9. oktober, efter at Miljøstyrelsen i foråret gav Koppers en frist til at finde ud af, hvor forureningen med antracen kommer fra.

Det er lykkedes ikke for Koppers.

Ifølge Miljøstyrelsens godkendelse kan Koppers udlede antracen til Nyborg Fjord, selv om udledningerne ifølge Miljøstyrelsens egne oplysninger er over det generelle kvalitetskrav og maksimumkoncentrationen for vandområdet.

På sigt skal der udarbejdes en ny miljøgodkendelse med virkning fra senest december 2026.

Fjord har det ikke godt

Nyborg Fjord har det ikke godt, og i mange år har Koppers - der tidligere hed Tarconord - måttet påtage sin del af skylden.

For godt nok er det mest landbruget, der står for skud i forbindelse med udledningen af kvælstof, men i 1980’erne fik Tarconord landets hidtil største miljøbøde for nedgravningen af kemikalietromler på halvøen Avernakke, der rækker ud i Nyborg Fjord.

I 1991 fastslog Fyns Amt på baggrund af meget forsigtige og usikre beregninger, der byggede på bl.a. to Cowi-rapporter og boringer i området, at udledningen af fenol og kulbrinte i grundvandet på Avernakke belaster Nyborg Fjord med 900 kubikmeter forurenet vand om året.

Koppers oplyser i et skriftligt svar til fyens.dk, at destilattion af stenkulstjære indholder antracen, "at udledningen af antracen i overfladevand fra veje og parkeringsarealer ligger over det generelle kvalitetskrav for vandområdet, og at der pågår etablering af en renseproces, som forventes at kunne rense regnvandet tilstrækkeligt, til at sikre overholdelse af kvalitetskravet."

”Dette arbejde forventes færdiggjort inden standsningspåbuddet træder i kraft”, oplyser Koppers i det skriftlige svar til fyens.dk.