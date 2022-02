To brødre slår verdensrekord efter 27 timers badmintonkamp

For at blive optaget i Guinness World Records skal der sidde et vidne og overvære kampen i alle samtlige timer. Her havde brødrene fået to vidner til at overvære dem skiftevis.

Badminton Danmark havde ligeledes udsendt en professionel dommer som havde siddet alle timer i hallen. Derudover blev alle 27 timer livestreamet fra hallen som et bevis for de to brødres præstation, hvor en masse hjemme fra stuerne også så med.

- Nu skal vi slappe af og ligge fladt ned i en uge. Vi skal nok lige have en enkelt sejrsbajer nu her, og så skal vi bare slappe af og nyde det, siger Magnus Meyer-Iversen.

Det var også en stolt forælder der overværede sine to drenges præstation i hallen.

- Som mor kan man jo kun være stolt, siger Susanne Meyer.