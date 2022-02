To fynske unge fortsat savnet: Nu er de efterlyst internationalt

Taget til Norge eller Sverige

Fredag aften skulle de to unge have taget til Københavns Lufthavn. Her tyder flere informationer i forbindelse med efterforskningen på, at Annabell og Anders er taget til enten Sverige eller Norge.

Ligeledes har der været rygter om, at de skulle være taget til Grønland. Dette har ikke været tilfældet, uddyber politiet i pressemeddelsen.

Fyns Politi har derfor nu efterlyst de to unge internationalt. Her samarbejder politiet med både norsk og svensk politi.