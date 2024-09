To skoler risikerer at lukke: Én borgmester svømmer i penge, mens en anden skal spare kæmpebeløb

Der går små 100 børn på Aunslev Skole. Men det er ikke kun børnene, en eventuel lukning vil gå ud over, mener Susanne Lind Mikkelsen.



- Skolen er jo hjertet af vores sammenhold og fællesskab. En skole er også et trækplaster for nye skatteborgere. Der er mange byboere, som gerne vil bosætte sig på landet, og der er det at have en skole i nærområdet ret vigtigt, siger hun.

Spareforslaget har affødt protester med skilte og slagsange foran Nyborg Rådhus.

Flere dyre borgere

Borgmester Kenneth Muhs (V) har ikke lyst til at lukke skoler. Det har både Venstre og Konservative meldt ud.

Men kigger man i budgetterne, står det klart, at noget drastisk skal ske.

For selvom økonomien samlet set vokser, og Kenneth Muhs faktisk kommer til at bruge flere penge på velfærd end sidste år, så mangler der stadig 83 millioner kroner for at økonomien hænger sammen.

Årsagen er først og fremmest stærkt stigende udgifter, forklarer borgmesteren.

- Vi har nogle opgaver på ældreområdet, socialområdet og i forhold til overførselsudgifter, for eksempel førtidspension, hvor vi skal lægge mange flere penge for at kunne følge med opgaverne og udgifterne, siger Kenneth Muhs.

I øvrigt, anfører Kenneth Muhs, har Nyborg Kommune haft held med at holde et relativt højt velfærdsniveau sammenlignet med flere af Fyns øvrige kommuner, og det ærgrer ham, at han nu bliver nødt til at forringe det.

Nyborg Kommune er den fynske kommune, der skal spare mest. En gennemgang viser, at tre ud af 10 fynske kommuner skal spare til næste år.

Dog er det kun tre af de syv kommuner med sorte tal på bundlinjen, nemlig Odense, Middelfart og Nordfyn, som får råd til at lægge flere penge på velfærden.