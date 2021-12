Topchef fratræder i Nyborg efter upassende adfærd

- Jeg er ked af, at der er udvist en adfærd, der ikke er forenelig med stillingen. Det er en situation, vi skal reagere på, og vi vil nu lægge vores kræfter i at få os alle godt videre, siger borgmester Kenneth Muhs.

Ekstern undersøgelse

Derfor har et enigt byråd på et ekstraordinært møde besluttet at iværksætte en uvildig ekstern undersøgelse af Nyborg Kommune som arbejdsplads, så hurtigt som muligt i starten af det nye år.