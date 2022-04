Toppolitiker ville købe nøgenbilleder af Chelsea: - Jeg synes bare, det er ubehageligt

En besked, hvor han forsøger at købe nøgenbilleder af 17-årige Chelsea Nielsen.

- Jeg synes bare, det er ubehageligt. Jeg bliver ikke ked af det eller sur, siger Chelsea Nielsen, mens Emma Dalsbo, der også tidligere er blevet kontaktet af Jesper Nielsen, fortsætter:

- Jeg bliver lidt irriteret, men jeg tror, det er fordi, han bruger sit kendskab og forhold til unge mennesker og udnytter det. Det er forkert.

Jesper Nielsen har nemlig i sit erhvervsliv arbejdet med børn og unge mennesker. Senest på Nyborg Ungdomsskole, hvor han indtil for nyligt arbejdede som kultur- og udviklingskonsulent.

22. april skrev Jesper Nielsen på sin facebookprofil, at han fratrådte stillingen på Nyborg Ungdomsskole, men som Ekstra Bladet har afsløret, sker det altså efter at den nyborggensiske politiker har forsøgt at købe nøgenbilleder fra mindreårige piger.

TV 2 Fyn har fået tilsendt billeder af samtalen mellem Chelsea Nielsen og Jesper Nielsen og har verificeret ægtheden.