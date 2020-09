Torvet i Nyborg skal pyntes med stenkunst

Den gamle, kongelige turneringsbane i Nyborg - nok bedre kendt som byens centrale torv - bliver i denne tid forvandlet.

Det meste sker på selve pladsen, mens andet - helt præcis 11 kunstfærdige sten med riddermotiver - bliver skabt af en stenhugger på Sjælland.

Det er den fynske kunster Jens Bohr, der står bag de 11 motiver, som han i første omgang har lavet som træsnit. I denne uge har har han en sidste gang besøgt stenhugger Frederik Cole for at se, om hans forlæg nu også dur, når tegning skal blive til motiv i granit. For det er ikke nogen let proces.

- Det tager lang tid at lave træsnit, men det tager meget længere tid at lave i sten, siger Jens Bohr.

De færdige sten skal placeres som på Torvet i Nyborg, der lige nu er under stor renovering. Lige nu er der stadig byggerod på Torvet, men når stenene er placeret inden udgangen af november, skulle det hele meget gerne se anderledes ud.

Stenene, som skal ligge på Torvet, kommer fra slotspladsen ved Nyborg Slot.

- De ligner derfor noget, der har været der. Den ligner ikke noget, der ser helt nyt ud. Det er en rigtig natursten, så det kan godt gå an i lang, lang tid, siger Jens Bohr.

Arbejde der ikke forgår

I Hedehusene arbejder stenhugger Frederik Cole videre med de 11 sten, der alle er præget af riddermotiver. Og netop det med at motiverne rækker bagud og stenene samtidig skal ligge på Torvet i masser af år, har han det rigtig godt med.

- Jeg kan godt lide, at det er et arbejde, som ikke forgår, men som skal blive liggende i mange, mange hundrede år ud i fremtiden, siger Frederik Cole.

Den fynske kunstner bag motiverne er glad for det foreløbige resultat.

- Det er blevet fint. Det er sjovt at se dem, og han kan få nogle meget fine detaljer med, siger Jens Bohr.

Stenene skal som nævnt ligge fordelt over hele det nyrenoverede torv og får ikke på den måde en prominent og fremtrædende plads. Og det passer faktisk Jens Bohr rigtig godt.

- Der kommer til at være mange, der går forbi og slet ikke opdager det. Og det synes jeg faktisk er fint, at der er ting i verden, man kan opdage, hvis man er opmærksom. Og hvis man er uopmærksom, så sker der ikke noget, siger Jens Bohr.

Spændende fortidsfund

Da Christian 3. i sin tid besluttede, at han ville have en turneringsplads i Nyborg, var pladsen dækket af adelens huse. Men de blev købt ud, og husene revet ned.

Bygningerne efterlod sig dog flere spor, og undervejs i arbejdet på Torvet har arkæologerne fundet en række interessante ting. Blandt de mest væsentlige er et vandrør af træ fra 1500-tallet, men det er langt fra et enligt fortidsfund under udgravningen.

Et af de mest bemærkelsesværdige fund er en middelaldervej fra 12-1300-tallet, der fører hen til en brønd.

Men der er også fundet en kælder, et latrin, et par lædersko i størrelse 42 og en masse store brosten.

Planen er, at også disse sten skal indgå i den nye belægning på torvet, når hele torvet skal stå færdigt den 27. november og er en del af det store renoveringsprojekt af Nyborg Slot og området omkring Torvet.