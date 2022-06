Tour de France i Nyborg: - Jeg håber, at det bliver ligesom dengang med Bjarne Riis

- Det er ikke sådan, at vi er blevet fordoblet, men det går den rigtige vej, fastslår han - men fortæller så, at de gerne så flere af en bestemt type medlemmer.

- Vi mangler lidt ryttere under 21 år, som vi arbejder på at få fat i. For mange af vores medlemmer er over 50, siger han.

Touren styrker

Forberedelserne til anden etape af Touren har længe været i gang i Nyborg og på resten af Fyn, hvor mange har bidraget til pynt, logistik og andre former for hjælp.

Nyborg Kommune har postet 15 millioner kroner i titlen som målby og det store event, der følger med.

- Vi synes bestemt, der er pengene værd. Det giver samhørighed, som vi kan bruge i mange andre sammenhænge og en masse, der kan bruges både før, under og efter, siger borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs (V).

I starten af juni blev et stort monument opført i byen, som både skal bruges i selve Tour-weekenden, men som også kan sætte Nyborg på kortet som et rigtig cykelby.

Cykelklubben håber også, at de aktivt kan bruge Tour de France til at skabe endnu mere interesse for cykelsporten og klubben.

- Vi agter da at bruge det her til at styrke os, og jeg har da en forhåbning om, at det kaster medlemmer af sig. Vi gør i hvert fald, hvad vi kan, for at bruge det momentum, der er lige nu. Andet ville da være tosset, siger Jørgen Carl.

Der er mange, der gerne vil tage del i den gule byfest på lørdag. Derfor er det godt at have styr på alle reglerne for, hvad man egentlig kan komme til i forbindelse med Tour de France i Nyborg.