Tour-feltet kørte gennem Zeeland i 2015: Hollænderne håber, at Tour de France kommer igen

På lørdag kommer verdens største cykelløb, Tour de France, til Fyn. Selvom der kun skal køres 2,7 kilometer på det fynske fastland, så har Nyborg Kommune budgetteret med, at arrangementet koster 15 millioner kroner.

De penge, regner borgmester Kenneth Muhs med, er godt givet ud.

Men er det egentlig realistisk for en lille målby uden for Frankrig at få det ud af Tour de France, som Kenneth Muhs vil?



I 2015 begyndte løbet i den Hollandske storby Utrecht. Dagen efter kørte de ud til den lille land-region Zeeland, hvor der var mål for anden etape.

Regionen har ligesom Nyborg Kommune ikke nogen kendt storby, og samtidig var målområdet valgt for sin unikke rutemæssige udfordring med en lang, flad vindblæst strækning henover vand - ligesom tilfældet er i Nyborg.

Derfor tog TV 2 Fyn til Zeeland for at undersøge, om de har opnået de fordele, som Nyborg nu håber at få?

Se, hvad hollænderne syntes om Tour de France i Holland i 2015 i videoen nedenunder.