Trækker udtalelse tilbage efter treårigs død: - Vi ved ikke, hvad der er sket

Det bliver forsat undersøgt, hvad der skete, da en treårig dreng i Børnehaven Myreturen ved Ullerslev var ude for en alvorlig ulykke, der kostede ham livet.

Dermed kan kommunen ikke konkludere, at der var tale om et "hændeligt uheld", hvilket ellers var kommunaldirektør Marianne Stentebjergs udlægning af sagen i et interview med Fyens.dk.