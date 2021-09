Tragisk ulykke: Efterforskning af dødsulykke på legeplads afsluttet

Ulykken skete onsdag den 15. september. Politi og ambulance blev alarmeret klokken 13.39, men trods førstehjælp på stedet og efterfølgende behandling på sygehuset stod drengens liv ikke til at redde.

Den treårige dreng blev efter ulykken bragt til Odense Universitetshospital. Dagen efter afgik drengen ved døden.

Hverken Fyns Politi eller Nyborg Kommune har oplyst om de nærmere omstændigheder omkring ulykken.

I kølvandet på ulykken var Nyborg Kommunes psykologkorps til stede ved daginstitutionen for at være til rådighed for børn, forældre og ansatte i børnehaven.



De pårørende er underrettet om efterforskningens afslutning. Fyns Politi har ikke yderligere oplysninger eller kommentarer til sagen.