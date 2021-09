Tragisk ulykke: Treårig døde efter fald fra træ

Fyns Politi har nu afsluttet efterforskningen af en ulykke på en legeplads i daginstitutionen i Nyborg Kommune, hvor en treårig dreng mistede livet. Flere kilder har bekræftet overfor TV 2 Fyn, at det skete som følge af et fald fra et træ.