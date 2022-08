Transportminister vil forlænge Storebæltsbroen med fire kilometer

I dag er Storebæltsbroen 18 kilometer lang, men står det til den fynske transportminister Trine Bramsen (S), skal den forlænges med fire kilometer.

Det vil nemlig betyde, at Sund & Bælt, der driver Storebæltsbroen, vil få ansvaret for motorvejen helt frem til afkørslen i Hjulby.

Dermed vil det også være Sund & Bælt, der skal sørge for støjafskærmning i Nyborg.

- Jeg synes, det er rimeligt, at vi undersøger, om vi kan koble støjbilledet til Storebæltsforbindelsen, så den også overtager ansvaret. Kan vi gøre det til en driftsopgave at beskytte borgerne mod den voldsomme støj, der kommer, skal vi det, siger Trine Bramsen til TV 2 Fyn.

Lykkes det, betyder det også, at transportministeren kan undgå at bruge af de tre milliarder kroner, der er sat af til støjværn rundt i Danmark, i Nyborg.

Nyborg særligt støjplaget

Er det ikke bare en måde at sende regningen videre på?

- Nej, det er det bestemt ikke. Det er heller ikke tanken, at det vil forlænge tilbagebetalingstiden for Storebæltsbroen. Det handler i bund og grund om at sikre, at vi kan passe endnu bedre på endnu flere borgere, siger ministeren og understreger, at ministeriet endnu blot er i gang med at undersøge, om det kan lade sig gøre, at Sund & Bælt overtager motorvejen.

Så hvis det ikke kan lade sig gøre, vil I så prioritere at lave støjværn i området alligevel?



- Det vil være en politisk prioritering. Når man kigger på danmarkskortet, er Nyborg og nogle områder inde omkring Odense meget voldsomt støjplaget, så det er helt bestemt seriøse kandidater til at få andel i de her midler. Der er ingen tvivl om, at rigtig mange borgere er plaget af støj, så hvis vi kan lave endnu mere støjværn, synes jeg vi skal gøre det, og det er baggrunden for at ville inkludere det i Sund & Bælt, forklarer Trine Bramsen.

Sund & Bælt fortæller til TV 2 Fyn, at de ingen kommentarer har for nuværende, men henviser i stedet til Transportministeriet.

Stadig flere og flere bilister benytter sig af Storebæltsbroen, og i den første weekend i august kørte rekordmange over broen.