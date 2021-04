Tristan blev stemplet - nu vil politikere afskaffe "ubehagelig" samtale

Elever i 8. klasse bliver to gange om året vurderet, om de er klar til at videreuddanne sig. Og sådan er det også på Danehofskolen i Nyborg.

Men mange af eleverne kan ikke se meningen med at blive stemplet så tidligt og oplever det mest af alt som ubehageligt, fortæller Tristan Madsen, der går i 8.y og i første omgang blev erklæret ikke parat.

- Det var lidt træls at få at vide, at man ikke er klar til at komme på en uddannelse allerede her i ottende, selvom det ikke er noget, man skal bruge lige i øjeblikket, siger han og bliver suppleret af klassekammeraten Beatrice Bertelsen.

- Man kan måske godt føle sig lidt mindre værd end andre, hvis man får på papir, at "du er ikke klar til det her". Jeg tror, at det kan være lidt ubehageligt at sidde der, siger hun.