Trods grønne afgifter: Håbet lever hos fynsk affaldsvirksomhed

Endelig finder virksomhedens direktør håb i det svar, man har fået fra klimaminister Dan Jørgensen (S) efter et foretræde i skatteudvalget og klima-, forsynings og energiudvalget.



- Dan Jørgensen nævner muligheden for, at vi kan forlænge den aftale, vi har med Energistyrelsen om at stille kapacitetet til rådighed for farligt affald i Danmark. Den udløber i 2023 og skal derfor genforhandles. Aftalen blev indgået som led i forårspakken i 2010. De nye afgifter er væsentligt højere, og derfor skal indholdet selvfølgelig også justeres, siger Jens Peter Rasmussen, der roser Nyborg Kommune for et konstruktivt samarbejde.

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) er glad for, at politikerne på Christiansborg har lyttet.

- Man har lyttet til, at Fortum har en særlig funktion i Danmark - nemlig at håndtere farligt affald. Samtidig er det glædeligt, at man har øje for den særlige funktion Forum opfylder med sin fjernvarmeproduktion, siger Kenneth Muhs.

Mens man hos Fortum spændt ventede på dagens aftale fra politikerne, så var det noget helt andet, rigtig mange ventede på i Middelfart. Her skabte et slagtilbud på bezin og diesel nemlig store trafikale udfordringer.