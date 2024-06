Trods løfte fra borgmesteren: Butikscenter til 250 millioner bygget ovenpå kraftig forurening på giftgrund

Der er dog også i boringer fra 2018 i samme område konstateret store mængder jord, der er forurenet med totalkulbrinter og overskrider jordkvalitetskrititeret 2700 gange, mens benzenindholdet er oversteget 213 gange.

Muhs: En succes

Kenneth Muhs erkender, at der er bygget ovenpå på forureningen. Han mener faktisk ikke det kan undgås, men slår samtidig fast, at det er lykkedes bygherren Innovater, der opfører det store butiksområde, at bygge uden om op mod 70 procent af den værste forurening på grunden.



- Vi står til fulde til mål for, ja vi er endda tilfredse med, at der i byggeriet er taget højde for mere, end vi turde forvente. Dette også set i lyset af at man med regionens tilladelse må bygge overalt på grunden. Samtidigt er vi rigtig glade for at byggeriet nu er så langt, at vi kan begynde at ane åbningen af de enkelte butikker, siger Kenneth Muhs.

Forvaltning melder hus forbi

Men de 70 procent er et tal, man ikke kan genkende hos teknisk afdeling, der har udarbejdet byggetilladelse til grunden og følger byggeriet løbende.

Det har teknisk afdeling slet ikke undersøgt, oplyser miljøchef Jacob Juhl Harberg. Afdelingen har heller ikke undersøgt, hvor meget forurening, der måtte være under de nyopførte bygninger.

- Det ligger udenfor afdelingens myndighedskompetence at udtale sig kvalificeret omkring videre muligheder for oprensning eller specifik, hvor meget forurening der måtte være under bygningerne. Det er kompetencer, der ikke er placeret i kommunen, hedder det i et svar til TV2 Fyn.



Videre hedder det, at de undersøgelser der er foretaget, ikke er foretaget af Nyborg Kommune.

- Det vil derfor være usagligt af os at kommentere detaljeret på, men de er blevet brugt overordnet af kommunen, oplyser Jacob Juhl Harberg.

Grøn kile

Teknisk afdeling oplyser endvidere, at der er etableret en udvidet kile med grøn beplantning cirka midt på grunden.

Den er ikke etableret af hensyn til forureningen, men af æstetiske grunde og for bedre adgangsforhold, men den vil også kunne bruges som adgang til "hot spots" af forurening.

Det samme kan p-pladsarealerne, hvis det skulle blive aktuelt i forbindelse med en eventuel senere oprensning. Det kræver dog, at nogen vil betale for det.

Det oplyses også, at et areal ud til Storebæltsvej, hvor der er mistanke om nedgravede tromler er friholdt for byggeri.

- Oveni de rammer, lokalplanen udstikker, har administrationen i dialogen med bygherre så vidt muligt forsøgt at imødekomme de ønsker og signaler, der var i byrådsflertallets vedtagelse, hedder det.

Men kommunens tekniske afdeling slår også fast over for TV 2 Fyn, at Venstres løfte og ønske ikke har gyldighed i lokalplanen.

Løfte er ike bindende

Venstres løfte er et protokollat - et ønske, der ikke er bindende for lokalplanen. Det er altså ikke et krav, at der skal bygges uden om den væsentligste forurening,

Det har miljøchef Jacob Juhl Harberg også oplyst i en skrivelse til det samlede byråd den 18. marts 2024.

Det skete bl.a. efter, at byrådsmedlem Martin Stenmann (Soc.dem.) undrede sig over placeringen af byggeriet på Lynfrosten-grunden og for cirka et halvt år siden gik til teknisk afdeling. Henvendelsen kom i forlængelse af, at også SF har rejst sagen.



Det fremgår af den vedtagne lokalplans side 2, at byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen vedtog følgende tilføjelse: "byrådet ønsker at friholde byggeri på de væsentligste forurenede dele af Lynfrostgrunden for at kunne sikre en eventuel fremtidig opresning, samt, at der fortsættes arbejdet med at finde en løsning på at rense forureningen op, når/hvis der afsættes regionale eller statslige midler til opgaven."

Men i den samme lokalplan side 12 er byrådsflertallets ønske side 2 "gradbøjet". Her står der, at "arealer ovenpå de væsentligste forureningskilder "så vidt muligt" friholdes for bebyggelse og benyttes til f.eks. parkering".



Miljøchef Jacob Harberg forholder sig ikke til de to forskellige formuleringer, men slår fast, at den gældende lokalplan ikke er korrekt, når den omtaler Venstres forslag som en tilføjelse til lokalplanen.

- Hvis protokollatets ønske skulle være gældende i lokalplanen, ville det kræve, at et byrådsflertal havde bedt om at få lokalplanen tilbagesendt til fornyet politisk behandling, siger Jacob Juhl Harberg.

Det skete ikke.

Så vidt muligt

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Martin Stenmann spurgte allerede under det omtalte byrådsmøde i 2020 ind til, hvad borgmesteren mente, når han talte om den væsentligste forurening på grunden.



Martin Stenmann opgjorde selv cirka en tredjedel af grunden som væsentligt forurenet og bad derfor om et svar på, om Venstre tænkte på specielle grænseværdier eller om der mest var tale om et udefineret skøn på, hvad der er væsentlig forurening.

Det fik han ikke et svar på.