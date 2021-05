Trods masser af festivalaflysninger: Rock på Den Grønne gør klar til koncerter

Limboland

Rock på Den Grønne er allerede i fuld gang med at sætte scenen op, og snart venter resten af de praktiske opgaver som toiletter, hegn og stole. Men netop det med toiletter og stole kan være svært, når arrangørerne endnu ikke ved, præcis hvor mange de må lukke ind, og om publikum skal sidde eller stå til koncerterne.

- Vi står lidt i et limbo lige nu; hvor mange flere skal vi lukke ind, eller skal vi lukke færre ind? Det har jo selvfølgelig en hel del med økonomi at gøre også, og en hel del med opbygningen af pladsen at gøre, siger Carl Martin Ryberg Jensen.

- Der er ekstra omkostninger for os, og det er også det, der gør, at vi er nødt til at holde ekstra godt fast i økonomien. Derfor er det også vigtigt, at folk kommer og ser koncerterne, for ellers så vi bliver vi ikke ved med at holde koncerter.

Tirsdag bliver de endelige retningslinjer for sommerens koncerter meldt ud.