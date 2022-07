Truer med at trække sig: Østfynske borgmestre har fået nok i Nyborg Slot-skandale

Genåbningen af Nyborg Slot har stadig lange udsigter - så lange, at borgmestrene i både Kerteminde og Nyborg kommune har fået nok.

- Projektet og slottet står stille, og det er jo er fuldstændig forfærdeligt efter så mange år, udtaler Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg kommune, til TV 2 Fyn.

Nu truer ham og Kasper Ejsing Olesen, borgmester i Kerteminde kommune, med at opsige den driftsaftale, som begge kommuner har med staten igennem Østfyns Museer.

For selvom slottet igennem de seneste år er blevet totaltrenoveret både ude og inde, har kommunerne udelukkende haft opvarmnings- og driftsudgifter på slottet.

- Hvis vi skal fortsætte med at betale for driften, og der ikke kan komme folk ind, så vil både borgerne og politikerne sige, at det er tosset. Det vil komme til at gå ud over nogle af de andre museer, og det vil vi ikke være med til, siger Kasper Ejsing Olesen.

Pengene mangler

I øjeblikket mangler A. P. Møller Fonden, staten, Nyborg Kommune og Realdania at finde de 20 millioner kroner, som projektet er blevet dyrere, siden det blev stoppet af et spinkelt flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Desuden skal A. P. Møller Fonden udbetale 65 millioner kroner, som man har sat på pause til der er en holdbar finansieringsplan.

Det er fem måneder siden, at Konservative, Venstre og Socialdemokratiet sammen med kulturminister Ane Halsboe Jørgensen blev enige om at lægge stemmer til en anlægslov, når slots- og kulturstyrelsen havde en færdig finansieringplan.

Men pengene - og en plan, der holder - er altså stadig ikke på plads.

Staten skal på banen

De Østfynske borgmestre vil nu have staten på banen, så Nyborg Slot kan blive gjort færdig.

- Vi skal allesammen betale den merudgift, der er kommet på den. Der mangler vi at høre fra staten. Vil de også være med til at lægge de ekstra millioner kroner?, siger Kasper Ejsing Olesen og fortsætter:

- Og bare lige for at hjælpe dem lidt; Det vil være langt dyrere, hvis vi overlader driften til dem, siger Kasper Ejsing Olesen.

Borgmester i Nyborg kommune, Kenneth Muhs, er enig.

- Det er altså staten, der nu skal sætte sig for bordenden. Så det må man i gang med. For ellers har vi et Nyborg Slot, der er lukket, og det er jo helt vanvittigt.