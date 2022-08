Turisterne valfarter til Fyn: - Det har været den travlest sæson længe

På Nyborg Strandcamping har Tina Demant Jensen været lejrchef i 25 år og hun har faktisk ikke oplevet en sommer med så meget tryk på, som i år.

- Der har været travlt, helt vildt travlt. Jeg tror det er den travleste sæson nogensinde. Der har bare været fuldstændig fyldt op.

Men efter to år hvor danskerne har været tvunget til at holde sommerferie i Danmark, begynder sommerferien igen at ligne sæsonerne inden corona fyldte det hele.

Nye ferievaner

Det fortæller Rasmus Hessum, der er direktør hos Destination Fyn.

- Man kan mærke, at vi nærmer os normal, hvor danskerne igen begynder at tage udenlands, men heldigvis begynder de udenlandske gæster også at komme til Fyn igen

Selvom sæsonen i højere grad ligner 2019, så har pandemien alligevel ændret lidt på vanerne for nogen danskere. Flere vælger nemlig at blive i Danmark, selvom det er muligt at rejse igen.



Det er en generel tendens ifølge Rasmus Hessum.

- Det er et tegn på, at corona har ændret rejsemønstrene, hvor skønt her er, mere i september man trænger til varme

Men to sæsoner med corona har også fået danskere til at vente med at bestille rejsen

- Folk er begyndt at beslutte sig senere, de shopper lidt mere rundt og har måske kortere ophold, men flere forskellige steder.

Selvom sæsonen hos Nyborg Strandcamping begynder at lakke mod enden, så håber lejrchefen alligevel, at vejret kan give nogle spontane bookinger her til sidst.