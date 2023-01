Tyv fejlede fælt: Nu efterlyser politiet ham

En indbrudstyv havde noget af en dårlig dag på kontoret natten til lørdag.

Hvert fald kom tyven ikke særlig langt med sit foretagende.

Tilmed formåede han også at hæve alvorligheden af sin kriminalitet betydeligt, og dermed kan han se frem til en noget strengere straf, end han nok havde haft i tankerne i første omgang.

Otte minutter over midnat natten til lørdag knuser gerningsmanden nemlig en rude i en ejendom på Slotsgade i Nyborg.

- Han er formentlig på vej ind for at begå indbrud, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Sten Nyland.

Inden det kommer så langt, så opdager beboerne i ejendommen dog, at der er noget galt.

Og her går det for alvor ned af bakke for indbrudstyven.

- Gerningsmanden vælger så at true beboerne verbalt, siger Sten Nyland.

Truer med hammer

Dermed sætter gerningsmanden sig selv i en endnu værre situation, end han allerede er i. Hvad der tilsyneladende er et indbrud udvikler sig nemlig her til et røveri, forklarer vagtchefen.

En tililende nabo, hvis opmærksomhed gerningsmanden også har formået at vække, bliver også truet.

- Han truer ham med en hammer og undløber stedet, siger vagtchefen.

Manden beskrives som en ældre mand, 170 til 175 centimeter høj, kraftig muskuløs bygning. Desuden skulle tyven have båret sort tøj, en kasket og et hvidt mundbind.

Har du bemærket noget i og omkring Slotsgade i Nyborg på gerningstidspunket, så vil Fyns Politi meget gerne høre fra dig.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.

