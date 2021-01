Udsigt til flertal for slotsprojekt i Nyborg

Noget tyder på, at et folketingsflertal kan være på vej til at støtte restaureringen og udvidelsen af Nyborg Slot.

Ud over Venstre og Socialdemokratiets støtte til projektet, oplyser Radikale Venstres kulturordfører Zenia Stampe onsdag, at det er vigtigt med fleksibilitet i den type sager.

- Vores historie kan ikke formidles, hvis vi ønsker at bevare vores fortidsminder som relikvier. De skal formidles og besøges, ellers er de intet værd. Hvis vi er alt for restriktive, risikerer man at støde hovedet mod en mur, når projekter skal bredes ud og formidles levende, siger Zenia Stampe til TV 2 Fyn.

Onsdag var en delegation bestående af repræsentanter fra foreningerne Kultur og Arv og Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring i foretræde i Folketinget kulturudvalg.

Foreningerne er modstandere af projektet og har fået medhold af Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har konkluderet, at byggeriet vil ødelægge et fredet fortidsminde.

Ifølge Frederik Siemssen, formand for Kultur og Arv, var det et godt møde.

- Vi oplevede bred interesse for sagen, og der blev stillet gode spørgsmål fra både blå og rød blok. Vores kulturarv vedrører os alle, og derfor er sagen ikke partipolitisk. Det handler om ordentlighed og respekt for kulturarven, siger Frederik Siemssen efter mødet.

Det er blot 14 dage siden, at en delegation bestående af Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og museumsdirektør Erland Porsmose fra Østfyns Museer forsøgte at overbevise udvalgets medlemmer om, at projektet til 351 millioner kroner bør fortsætte – og flere partier er begyndt at tale få projektet vedtaget med en ny anlægslov.

- Især kulturminister Joy Mogensen har udtalt, at hun synes projektet er for godt til ikke at gennemføre. Hun har fået følgeskab af formanden for Folketingets kulturudvalg, Hans Christian Schmidt, der sammen med fynske venstrefolk åbent har talt for at omgå klagenævnets afgørelse med en ny anlægslov. Det ville både underminere fredningsinstrumenterne og retsfølelsen i samfundet, siger Frederik Siemssen, formand for bevaringsorganisationen Kultur & Arv.

Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sand Kjær oplyser efter dagens foretræde, at Socialdemokratiet fortsat mener, at renoveringen og udbygningen af Nyborg Slot er et godt projekt.

- Vi lytter imidlertid til alle argumenter, men vi er stadig positive overfor projektet. Nu venter vi imidlertid på den redegørelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, som snart tilgår kulturministeren, og så behandler vi sagen grundigt og ordentlig, siger Kasper Sand Kjær efter dagens foretræde.

Venstres formand for kulturudvalget, Hans Chr. Schmidt, er indstillet på at samle flertal for en ny anlægslov, så projektet kan gennemføres som planlagt.

Ud over Realdania, A. P. Møller Fonden og Nyborg Kommune har også statskassen skudt penge i projektet.

- Det er forståeligt, at Venstre gerne vil bakke op om Venstre-borgmesteren i Nyborg op til kommunalvalget. Det er også klart, at kulturministeren som øverste ansvarlige for dette projekt, hvor der nu er spildt 41,6 millioner kroner står med gryende kulturpolitisk skandale, som hun gerne vil undgå. Men det er for kortsigtet i forhold til, hvad der er på spil, siger formanden for Kultur og Arv, Frederik Siemssen.