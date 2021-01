Uffe var på ulykkestoget i 2019: - Jeg er chokeret og forundret

Uffe Gjedsig fra Svendborg tager ofte toget frem og tilbage på arbejde i Hirtshals. Det gjorde han også, da han for to år siden var passager på det tog, der blev ramt af en godsvogn på vej over Storebæltsbroen og kostede otte mennesker livet.

Onsdag måtte et lignende godstog stoppe, da en opmærksom billist kontaktede politiet om en vippende vogn på toget, der kørte over Storebælt. Vognen var en såkaldt lommevogn med en pålæsset latsbiltrailer fra Carlsberg, der ikke var låst på den måde, den burde.

Ifølge Havarikommissionen kunne det være endt i endnu en alvorlig ulykke.

Det sender Uffe Gjedsig tilbage til ulykken 2. januar 2019.

- Da jeg så det i nyhederne, tænkte jeg: Det var lige godt grove, siger han og ryster på hovedet.

Livet kommer tættere på

Det er frygteligt. Jeg er chokeret og rystet over, at der kan ske igen, og der ikke er lavet et bedre system Uffe Gjedsig, sømand

Tanken om, at en lignende ulykke kunne være sket, hvis ikke det var for en opmærksom bilist, minder ham om tiden efter ulykken.

- Livet kommer jo tættere på, og man får nogle tanker om det. Men det har ikke påvirket mig så meget, som jeg har indtrykket af, at det har andre, siger Uffe Gjedsig og forklarer, at de var gode til at tale om ulykken i familien.

- Så jeg tager stadig toget. Jeg kan godt lide at køre i tog, nikker han.

Noget bør ændres

Siden ulykken i 2019 har Uffe Gjedsig fulgt godt med i sagen og læst den første kommissionsrapport, der blev lavet om ulykken. Han har været interesseret i at finde et svar på, hvordan det kunne gå galt for to år siden, og det undrer ham, at noget lignende kan ske igen.

- Jeg blev faktisk en lille smule overrasket over, at der allerede på så tidligt et tidspunkt efter ulyklen kan ske en fejl igen, siger han.

FIRE FARLIGE SITUATIONER MED LÅSE PÅ GODSVOGNE SIDEN 2019 2. januar 2019: Otte mennesker omkommer, efter at øltrailer river sig løs på lavbroen over Storebælt, fordi skammel på godsvogn fra DB Cargo ikke er låst ordentlig fast til sættevognstrailer med ølkasser. 28. februar 2019: Vogn i et godstog fra Tyskland standset i Padborg på grund af mistanke om defekt ved sættevognstrailerens fastgørelse (hovedbolt) til skammel. Undersøgelser viste, at sættevognstraileren var korrekt fastlåst til skamlen, men skammel og trailer var skævt placeret. 6. november 2019: En sættevognstrailer fra Carlsberg på vej over Storebælt ikke blevet læsset korrekt på vogn fra DB Cargo. Sættevognstrailerens hovedbolt i forhold til sættevognstrailerens position på lommevognen er ikke var placeret i skamlen, men bag ved skamlen, og dermed ikke låst til vognen. 13. januar 2021: Sættevognstrailer fra Carlsberg på DB Cargo-vogn over Storebælt er ikke korrekt fastlåst. Se mere

Til dagligt arbejder Uffe Gjedsig med søfart, hvor han af og til oplever, at ikke alle procedurer overholdes helt. Derfor mener han, at der skal kigges godt på fragten med godstog.

- Jeg har helt konkret tænkt, at man måske skal holde op med at køre med lommevogne på de strækninger, når der er kraftig vind eller køre om natten. Og så må man jo lave ekstra tiltag for at få sættevognene til at sidde bedre fast i lommevognene, foreslår Uffe Gjedsig.

Han føler sig ikke harm over, at der igen er et tilfælde med et farligt låst godstog, men derimod forundret.

- Jeg synes, det er frygteligt. Jeg er chokeret og rystet over, at der kan ske igen, og der ikke er lavet et bedre system, fortæller Uffe Gjedsig.