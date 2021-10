Uheld lukkede Storebæltsbroen mod Sjælland i to timer

Bilister med kurs mod Sjælland over Storebæltsbroen måtte søndag aften vente tålmodigt.

For klokken 18.10 blev Storebæltsbroen lukket for biltrafik i retning mod Sjælland efter et uheld. Men cirka to timer senere - klokken 20.12 - oplyser Sund & Bælt, at der igen er åbent for biltrafik.