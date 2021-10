Årsagen var et uheld på højbroen, oplyser selskabet Sund og Bælt lidt efter klokken otte.

En lastvogn var havareret, oplyser politiet på Twitter.

I første omgang nøjedes man med at spærre et enkelt spor, skriver DR P4, men derefter blev der etableret et totalt stop for trafik mod Fyn.

Klokken 8.40 var broen atter helt åben for trafik, oplyser Sund og Bælt.

Politiet advarede om kødannelse og udsigt til forlænget rejsetid.