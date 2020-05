Uheld ved Nyborg: Politiet søger føreren af lille, sort bil

På mortorvejen ved Nyborg skete der søndag eftermiddag klokken 14:30 et uheld. En lille sort bil kørte i Østgående retning og under en overhaling ramte den sorte bil bagenden på den anden bil, som føreren forsøgte at overhale.

Nogle mennesker handler bare uhensigtsmæssigt, når de er i chok Henrik Krøjgaard, vagtchef, Fyns Politi

Dette førte til, at føreren af andenparten i uheldet mistede herredømmet og kurerede med forenden langs autoværnet i cirka 20 meter. Det fortæller Fyns Politis Vagtchef Henrik Krøjgaard.

- I forbindelse med en overhaling rammer føreren af den lille, sorte bil en anden bil på bagenden, og derfor mister den person herredømmet, siger han til TV 2/Fyn.

Henrik Krøjgaard fortæller, at ingen kom til skade i forbindelse med uheldet.

Føreren kørte fra stedet igen

Vidner på stedet fortalte til politiet, at den sorte bil holdt ind til siden efter uheldet.

- På stedet var der tilfældigvis en læge til stede, som snakkede med føreren. Efterfølgende forlod føreren desværre stedet, uden at give sig til kende til politiet, siger Henrik Krøjgaard.

Mens føreren af den sorte bil kørte fra stedet, sad den anden part stadig fast i autoværnet.

- Måske har vedkommende haft indtrykket af, at de måske bare kunne køre videre efter at have talt med lægen. Nogel mennesker handler bare uhensigtsmæssigt, når de er i chok, fortæller Henrik Krøjgaard og tilføjer:

- Det er svært for os at antage, om personen er flygtet eller bare har været i chok.

Nu søger Fyns Politi efter føreren af den sorte bil og også lægen, som var på stedet.