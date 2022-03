Ukrainske Galyna venter på familien i Nyborg: - Jeg glemmer aldrig den morgen

Derfor var det også naturligt for Per Refslund og hans kone, Else, at invitere Galyna Pzylutskas familie til at bo hos dem også.

- I første omgang tænkte jeg bare, at nu skal vi have dem til Danmark, så kan de komme ned og bo i samme hus som Galyna, og så skal vi lige have lidt ro på. Derefter kan vi snakke med kommunen om, hvordan og hvorledes vi gør fremadrettet, siger Per Refslund.

Det betyder meget for Galyna Pzylutska, at der er hjælp at hente hos de to fynboer.

- Else og Per spurgte mig til det. De havde selvfølgelig hørt, at krigen var brudt ud. Jeg kunne mærke, at de også var bekymrede, og de spurgte, om jeg kunne få min familie til Danmark. Jeg sagde, at jeg ville prøve, men det tager tid, siger hun.

Angreb på civile

Galyna Pzylutskas familie bor i Kiev, og ifølge hende er det ikke nemt for dem at komme ud af landet.

- Det er koldt, og min mor er bange. Hun tror ikke, det er sikkert at forlade huset, fordi russerne nogle gange angriber civile på gaden, siger hun.

- Jeg kan ikke beskrive, hvordan jeg har det. Folk i Ukraine har det værre end mig, fordi jeg er i sikkerhed her. Men jeg er bekymret for min familie.