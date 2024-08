I Nyborg Kommune bruges en flok geder som et naturligt middel mod invasive plantearter som japansk pileurt og bjørneklo. Kommunen ønsker at undgå brugen af pesticider, og gederne er effektive til at holde de problematiske planter i skak.

Samarbejdet mellem kommunen og gedernes ejere viser gode resultater og kan blive et fremtidigt alternativ i kampen mod uønsket vegetation.