Ulrik er lænket til kørestolen: Nej til handicapbil og flere ture med Flextrafik

Sidste år søgte 210 personer på Fyn støtte til en handicapbil. Og af dem endte 38 procent med et afslag. På landsplan er støtten til handicapbiler faldet med 25 procent.

- Det, der har ændret sig, er reglerne der bliver administreret efter. Hvor man tidligere gjorde, hvad man kunne for at kompensere mennesker med et handicap, så de kunne leve et liv som andre mennesker, så går man nu ind og siger, hvad kan du nøjes med. Og når man ikke er i arbejde, så kan man nøjes med langt mindre end andre mennesker, siger Thomas Krogh, der er politisk chef i Muskelsvindfonden.

Administrativ ændring

Kommunerne har nu Ankestyrelsens godkendelse af, at der bliver lagt vægt på, at handicappede har job eller er i uddannelse, når de skal tildeles støtte til en handicapbil.

- Det er blevet langt sværere at få støtte til en handicapbil, når man ikke længere er i arbejde eller under uddannelse. Og det er fordi, det at kunne leve et liv og være sammen med venner, familie eller besøge sin kones gravsted, det tæller ikke længere så meget som tidligere, siger Thomas Krogh.

Men for Ulrik Brejnholt giver den argumentation ikke mening.

- Det stemmer jo slet ikke overens, når vi hører, hvad de råber op om i regeringen. Nu skal der gøres det og det for trivslen, det er så vigtigt og alfa og omega. Så holder det jo ikke en meter, den måde de griber det an på, siger han.

Muskelsvindfonden vil nu klage over den nye kommunale praksis til Folketingets ombudsmand.

Slut med flexture for i år

Uden handicapbil er Ulrik Brejnholt afhængig af Flextrafik. Men handicappede er kun er berettiget til 104 flexture om året.

- Den 6. oktober havde jeg brugt de 104 ture til basale ting. Og jeg vil stadig meget gerne ud og se håndbold. Jeg skal slå tiden ihjel, eller kan jeg bare sidde her og kigge ud af vinduet, siger han.