Undersøgelse konkluderer: Der er ingen krænkelseskultur i Nyborg

Selvom der har været uro i Nyborg Kommune det seneste halve år blandt både medarbejdere og chefer, så har kommunen ikke en krænkelseskultur. Det fastslår virksomheden Komponent, der mandag præsenterede en undersøgelse af kulturen i Nyborg Kommune for kommunens ledelse og byrådet.

Undersøgelsen blev sat i værk blandt andet på baggrund af en famøs julefrokost, der kostede vicekommunaldirektør Søren Møllegård sit job. Han blev fyret for upassende opførsel. Derudover har en whistleblower fortalt om en gennemgående syg kultur med krænkelser og dårligt arbejdsmiljø. I de måneder, det har taget af gennemføre undersøgelsen er kommunens sundheds- og ældrechef Mette Bill Ladegaard stoppet efter gensidig aftale, erhvervschefen har sagt op og kommunaldirektør Lars Svenningsen har været sygemeldt på grund af stress.

Tilfredse politikere

Men ifølge undersøgelsen fra Komponent, er der ikke, og har ikke været tale om en krænkelseskultur i Nyborg Kommune.



Det vækker naturligvis tilfredshed blandt politikerne.

- Jeg er glad for den værdifulde viden vi nu har fået. Og jeg er også glad for, at der ikke er en syg kultur eller en krænkelseskultur i kommunen, siger Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V).



- Det er en lettelse, at vi ikke har en krænkelseskultur, men det kommer også frem, at der en lang række ting vi skal arbejde med, og det var nok ikke kommet frem, hvis vi ikke havde fået lavet denne analyse, siger byrådsmedlem Michael Gertsen (K).

Behov for forandringer

Politikerne i Nyborg iværksatte undersøgelsen for at få afklaret, om der er eller har været en mulig krænkelseskultur. Samtidig skulle Komponent give et samlet overblik over samarbejdsformer og generel arbejdskultur i Nyborg Kommune.

Undersøgelsen er gennemført anonymt og er baseret på spørgeskemaundersøgelser, personlige interviews og whistleblowerhenvendelser.

Selvom undersøgelsen konkluderer, at der ikke findes en krænkelseskultur i Nyborg Kommune, og at det overordnet står godt til i organisationen, så anbefaler rapporten samtidig, at kommunen udvikler og styrker kulturen i kommunen.

Uformelle beslutninger

Undersøgelsen fastslår, at der er behov for øget professionalisering af arbejdsgangene, en såkaldt politisk personaleledelse og et behov for oprydning i uformelle faglige og personlige relationer og magtstrukturer.

Samtidig skal kommunen fokusere på arbejdsfælleskaber på tværs af organisationen og afdelinger imellem, hedder det i undersøgelsen.

- Der foregår mange uformelle ting, der gør det uigennemsigtigt for medarbejderne, hvor beslutningerne bliver truffet, og det andet er, at vi som politikere skaber travlhed, fordi vi har meget travlt med at få sendt beslutninger ud i organisationen uden at få fulgt op på det, siger Suzette Frovin fra SF.



- Det bliver nu byrådets opgave at sikre de ændringer der skal til, for at skabe en arbejdsplads hvor samarbejde og fokus på sammen at løse opgaver og udfordringer får det stærkest mulige fokus. Til gavn for både medarbejdere, borgere og hele Nyborg Kommune, skriver Nyborg Kommune i en pressemeddelelse, hedder det i pressemeddelelse fra Nyborg Kommune.



- Nu skal vi løse de problemer, vi har, og have inddraget medarbejderne i de løsninger, der er brug for, lyder det fra borgmesteren.