Undervisning aflyst: Brand lukker fynsk skole

Undervisningen er fredag aflyst på Danehofskolen Afd. Nyborg efter en brand på skolen torsdag aften.

Det bekræfter Jesper Høgh, der er en del af ledelsen på Danehofskolen.

- Det er vores serverrum, der er udbrændt i aftes. Det er et ret centralt rum, da serverne og rummet står for skolens netværk og strømmen i den del af bygningen, siger Jesper Høgh.

Han fortæller, at han besøgte skolen fredag morgen, men at rummet endnu var for varmt til, at man kunne komme ind og se nærmere på skaderne.

- Man kunne ikke gå derind. Indeni er rummet helt udbrændt. Det er et sikret rum, så branden har ikke spredt sig, men der er en kraftig røglugt i hele bygningen, og det er blandt andet derfor, vi har måtte aflyse undervisningen. Der er heldigvis kun sket skade på selve rummet, men der er en massiv lugt af røg, siger Jesper Høgh.

Derfor har de altså måtte aflyse al undervisning fredag. Børn fra 0. – 3. klasse, der alligevel møder op på afd. Nyborg, vil blive passet på skolen. Alle andre børn vil blive bedt om at tage hjem.

Fyns Politi bekræfter, at der torsdag aften var en hændelse på skolen, der på det tidspunkt ifølge politiets oplysninger var tom.

- Der var en server i et rum, der var overophedet og delvist smeltet. Det gav en hel del røgudvikling, men der var ifølge mine tilbagemeldinger ikke en decideret brand. Der er ikke sket skader på bygningen, og ingen personer var i fare på noget tidspunkt, siger vagtchef Ehm Christensen.

Politiet modtog anmeldensen klokken 18.53 torsdag aften.

Afklaring senere fredag

Jesper Høgh fra Danehofskolen fortæller, at de netop er ved at afslutte en gennegående renovering af skolen, men at der tilsyneladende ingen sammenhæng er mellem renoveringsarbejdet og branden.

- Vi er ved at undersøge årsagen, og så bliver dagen i dag brugt til at etablere onlineundervisning, så vi kan være klar med det mandag, hvis de bliver nødvendigt mandag, forklarer Jesper Høgh.

Han forventer, at der over middag fredag vil være afklaring på, hvorvidt eleverne mandag kan vende tilbage til skolen og modtage normal undervisn ing.

- Vi informerer via Aula og Facebook, så forældrene skal holde øje der, siger Jesper Høgh.

Han fortæller, at skolens brandalarm gik klokken 18.40.