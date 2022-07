Unge har chikaneret voldspil - men nu er tre 16-årige fanget af politiet

Folkene bag Nyborg Voldspil har i løbet af ugen følt sig chikaneret af en gruppe unge, der har generet forestillingen i friluftsteatret med laserlys og kanonslag - så meget, at episoderne er blevet meldt til politiet.

Politiet fik torsdag aften fat i tre 16-årige drenge fra lokalområdet, fortæller politikommissær Bjarne Puggaard, der er leder af lokalstationen i Nyborg.

- Omkring klokken 21 bliver vi tilkaldt, fordi der er nogle unge mennesker, som forstyrrer spillet dernede, siger Bjarne Puggaard.

- De går rundt blandt tilskuerne, og i løbet af ugen har de skudt kraftigt fyrværkeri af (uden for teatret, red.), brugt laserlys og lyst ned på tilskuerne og aktørerne, forklarer han.

16-årig sigtet

En af de 16-årige drenge er blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fordi han opførte sig dårligt, da politiet fik fat i ham.

Forældrene til de tre unge gerningsmænd er blevet kontaktet af politiet.

Sagen er dog ikke slut endnu. Politiet har fået videomateriale, som skal kigges igennem for at finde ud af, hvem de andre involverede i chikanen er.

- Det kan være, vi skal ud og hilse på dem og deres forældre, siger Bjarne Puggaard.

- Forældre bliver som regel lidt overraskede over, at netop deres unge har deltaget i sådan noget. Adfærden er i hvert fald ikke særlig okay, siger politikommissæren.

Nyborg Voldspil: En kæmpe lettelse

Det glæder arrangørerne af Nyborg Voldspil, at politiet har fundet ballademagerne, og de håber, at sommersæsonens sidste forestillinger dermed kan forløbe uden problemer og chikane.

- For os er det en kæmpe lettelse, siger Monica Skov, der er bestyrelsesmedlem og har været til stede under de forestillinger, hvor chikanen har fundet sted.

- Vores vision er at skabe gode oplevelser for publikum, og det har været en kæmpe chikane at skulle bruge fokus på andet. Nyborg Voldspil er en stor forening drevet af frivillige, og at vores fokus har været brugt på ballademagere, er enormt ærgerligt. Det giver ro på og gør, at vi kan samles om visionen, fortæller hun.